2020-03-30T13:05:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Челябинске из-за коронавируса: врачам удвоят оклад

Прибавку к зарплате получат те, кто работают с СОVID-2019 во время карантина в Челябинске из-за коронавируса
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Также сегодня медики поддержали флешмоб #оставайтесьдомаТакже сегодня медики поддержали флешмоб #оставайтесьдомаФото: Инна КУМЕЙКО
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Губернатор Алексей Текслер принял решение увеличить в два раза окладную часть врачам, работающим СОVID-2019 во время карантина в Челябинске из-за коронавируса.

— Также, по решению федерального центра, регион получит 1,3 млрд рублей под разворачивание лечебных площадей для помощи больным коронавирусом. Всего на Южном Урале бороться с СОVID-19 будут 16 медучреждений, — завил губернатор.

Сегодня глава региона побывал в челябинской «Коммунарке», под которую перепрофилировали ОКБ №2 на улице Гагарина. Там будет развернута коечная база на 248 мест, с учетом роддома. Сейчас палаты перестраиваются под блоки изолятора. Там же будет диагностический корпус, рассчитанный на прием больных и диагностику с выполнение анализов. Крайний срок всех работ — 6 апреля, после чего учреждение будет готово принять первых пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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