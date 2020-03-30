Комендантский час в Челябинске: введут ли из-за коронавируса в городе

30 Март 2020 2020-03-30T13:49:50+03:00

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В Москве и Московской области, а также в Калининградской и Мурманской областях, ужесточили режим карантина. Будет ли введен комендантский час в Челябинске?

В текущем моменте, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, никаких дополнительных мер на региональном уровне не предпринято.

— Давайте будем смотреть на ситуацию в динамике. Главное — жить без паники, без истерики. Соблюдать рекомендации по режиму самоизоляции и беречь себя и близких, — заявил глава региона.

Запрут жителей Челябинска дома или нет — будет зависеть прежде всего от каждого из нас. Так, в минувшие выходные народ рванул на шашлыки, но тут же пользователи соцсетей осудили любителей пикников. Если все южноуральцы, независимо от того, были они за границей или нет, будут соблюдать карантин и все меры предосторожности, болезнь не будет распространяться. А это значит, повода для ужесточения мер не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU