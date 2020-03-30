2020-03-30T12:31:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пир во время чумы»: в соцсетях начали травить жителей Челябинской области, гуляющих во время карантина

Южноуральцы разделились на два лагеря
Ангелина ЗАКИРОВА
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Соцсети заполонили посты жителей Челябинской области, которые просят всех не выходить из дома без особой нуждыСоцсети заполонили посты жителей Челябинской области, которые просят всех не выходить из дома без особой нуждыФото: Валентина ВАГАНОВА
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Жители Челябинской области разделились на два лагеря: тех, кто остался дома, и тех, кто решил устроить себе отпуск. В крупных сообществах во ВКонтакте все чаще стали появляться посты возмущенных пользователей, которые ругают легкомысленных граждан, устроивших «пир во время чумы».

— Вторая категория граждан осмеивает первую категорию и бьет себя в грудь с лозунгами: «плевать я хотел на ваш коронавирус», — жалуется пользователь группы «Подслушано (Магнитогорск

На безответственных, представляющих угрозу для окружающих, решили при помощи общественного давления, призвать остаться дома. Теперь ленты новостей в соцсетях пестрят подобными постами:

— Люди мрут по всему миру, как мухи, но многие магнитогорцы непоколебимы. Беременные мамочки гуляют, рядом ведут еще детей, и им не страшно, им по фиг. Я не паникер. Но я за здравый ум, за рассудок и за ответственность! Многие могут являться переносчиками вируса и «наградить» этим своих престарелых родственников или людей со слабым иммунитетом!

Горожане буквально следят друг за другом, чтобы пристыдить тех, кто не соблюдает домашний режим, к которому ранее призвали губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова.

— Это люди так соблюдают карантин, скачав приложения «Инсит» и «Интересвязь», вы можете сами посмотреть (в разделе улицы онлайн), скольким людям наплевать на этот вирус! — не успокаиваются жители области в соцсетях.

Большинство челябинцев все-таки решили изолироваться, еще в первый день нерабочей недели центральные улицы города обезлюдели.

Раннее карантинные меры популяризировали более мягко с помощью акции #StayAtHomeChallenge, сначала к ней призвали хоккеисты «Трактора» , а позже инициативу поддержали юные футболисты из Снежинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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