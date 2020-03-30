«Пир во время чумы»: в соцсетях начали травить жителей Челябинской области, гуляющих во время карантина

30 Март 2020 2020-03-30T12:31:02+03:00

Соцсети заполонили посты жителей Челябинской области, которые просят всех не выходить из дома без особой нужды Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Жители Челябинской области разделились на два лагеря: тех, кто остался дома, и тех, кто решил устроить себе отпуск. В крупных сообществах во ВКонтакте все чаще стали появляться посты возмущенных пользователей, которые ругают легкомысленных граждан, устроивших «пир во время чумы».

— Вторая категория граждан осмеивает первую категорию и бьет себя в грудь с лозунгами: «плевать я хотел на ваш коронавирус», — жалуется пользователь группы «Подслушано (Магнитогорск)»

На безответственных, представляющих угрозу для окружающих, решили при помощи общественного давления, призвать остаться дома. Теперь ленты новостей в соцсетях пестрят подобными постами:

— Люди мрут по всему миру, как мухи, но многие магнитогорцы непоколебимы. Беременные мамочки гуляют, рядом ведут еще детей, и им не страшно, им по фиг. Я не паникер. Но я за здравый ум, за рассудок и за ответственность! Многие могут являться переносчиками вируса и «наградить» этим своих престарелых родственников или людей со слабым иммунитетом!

Горожане буквально следят друг за другом, чтобы пристыдить тех, кто не соблюдает домашний режим, к которому ранее призвали губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова.

— Это люди так соблюдают карантин, скачав приложения «Инсит» и «Интересвязь», вы можете сами посмотреть (в разделе улицы онлайн), скольким людям наплевать на этот вирус! — не успокаиваются жители области в соцсетях.

Большинство челябинцев все-таки решили изолироваться, еще в первый день нерабочей недели центральные улицы города обезлюдели.

Раннее карантинные меры популяризировали более мягко с помощью акции #StayAtHomeChallenge, сначала к ней призвали хоккеисты «Трактора» , а позже инициативу поддержали юные футболисты из Снежинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU