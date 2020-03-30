Челябинцы делятся контактами фирм, которые занимаются доставкой еды

30 Март 2020 2020-03-30T14:06:28+03:00

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Челябинские блогеры и медийные персоны делятся в сети списками сервисов доставки еды и напитков. Например, урбанист Лев Владов разместил на своих страницах видео, где он призывает горожан поддержать свою любимую кофейню или ресторан и заказать еду на дом. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», раздел с перечнем заведений запустили даже на сайте администрации города.

— И все это выглядит очень трогательно. Спонтанная реклама не ради наживы, сарафанное радио — лучшая поддержка. Когда сидишь дома, в интернете, можно никуда не ходить, продолжать пить кофе, есть вкусные бургеры, пиццу и заодно помочь рублем мелким предпринимателям, — отмечают авторы «Челябушки». — Вот еще бы бизнес покрупнее как-то можно было спасти. Тот же курорт «Увильды» непокорный, который закрываться не хотел до последнего китайского предупреждения, да не придумал никто пока автономного спа с бесконтактной доставкой на дом.

В свою очередь сервисы доставки еды проинструктировали курьеров, которые будут привозить заказы челябинцам на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU