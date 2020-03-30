«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно

30 Март 2020 2020-03-30T16:33:12+03:00

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На аппаратном совещании начальник управления по торговле и услугам администрации города Челябинска Сергей Березуев отчитался о проверке 200 предприятий в минувшие выходные, которые попали под ограничения на время карантина. Трое из них работали несмотря на запрет, большинство магазинов все-таки закрыто и выполняет все предписания, однако некоторые предприниматели продолжают свою деятельность.

— Если взять в целом ситуацию, то 90% предприятий, которые попадают под ограничения, по факту закрыты. В подпольном режиме у нас работают бани и сауны. Мы с полицией на это неделе их деятельность постараемся прекратить, — отметил Сергей Березуев.

Горожан попросили сообщать о тех, кто нарушает карантинный режим.

— Хочу обратиться к жителям города: если вы заметите работающие предприятие, которое однозначно должно быть закрыто, пожалуйста, сообщайте об этом, в ближайшее время мы всех будем проверять, — добавил Сергей Березуев.

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