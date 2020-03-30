2020-03-30T16:33:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно

Бани и сауны продолжают обслуживать клиентов несмотря на запрет
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Работать могут только магазины, торгующие товарами первой необходимостиРаботать могут только магазины, торгующие товарами первой необходимостиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На аппаратном совещании начальник управления по торговле и услугам администрации города Челябинска Сергей Березуев отчитался о проверке 200 предприятий в минувшие выходные, которые попали под ограничения на время карантина. Трое из них работали несмотря на запрет, большинство магазинов все-таки закрыто и выполняет все предписания, однако некоторые предприниматели продолжают свою деятельность.

— Если взять в целом ситуацию, то 90% предприятий, которые попадают под ограничения, по факту закрыты. В подпольном режиме у нас работают бани и сауны. Мы с полицией на это неделе их деятельность постараемся прекратить, — отметил Сергей Березуев.

Горожан попросили сообщать о тех, кто нарушает карантинный режим.

— Хочу обратиться к жителям города: если вы заметите работающие предприятие, которое однозначно должно быть закрыто, пожалуйста, сообщайте об этом, в ближайшее время мы всех будем проверять, — добавил Сергей Березуев.

Ранее на тему

Комендантский час в Челябинске: введут ли из-за коронавируса в городе

Погода так и манит на шашлыки, грозит ли Челябинску комендантский час (читать)

Число зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года увеличилось до 1836

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: за сутки выявили 302 свежих случая (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Освободите проезд». Регоператор Челябинской области запустил флешмоб против неправильной парковки
Коронавирус в Челябинске 2020: заминистра экологии Челябинской области ушла на самоизоляцию
Юбилейный: пятый рейс «Москва-Челябинск» компании S7 заминирован
УФАС нашла нарушения в рекламных листовках о замене энергосчетчиков в Челябинске
«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома
ВТБ Лизинг предлагает новый седан Audi S8 на специальных условиях
«Мы всех проверим»: в Челябинске пообещали закрыть всех, кто работает подпольно
Режим полной самоизоляции в Челябинске: введут ли в городе из-за коронавируса
При оформлении регионального маткапитала у мамы из Челябинска попросили несуществующий документ
Можно ли ездить на работу в Челябинске в период самоизоляции: горожане заявили, что их заставляют приходить в офисы