2020-03-31T11:10:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Заразившаяся коронавирусом врач из Челябинской области пыталась скрыть поездку от начальства

В больнице начали служебное расследование
Ирина ФАДЮШИНА
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Чету врачей госпитализоровалиЧету врачей госпитализоровалиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врач из Брединского района, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус после отпуска за границей, попыталась скрыть поездку от своего начальства. Минздрав официально прокомментировал ситуацию: госпитализированная — не терапевт, а невролог. Ездила она с мужем — он работает в той же больнице эндоскопистом.

— Они вернулись из ОАЭ. На рабочем месте главному врачу не сообщили об этом. Когда информация об их поездке стала известна, главный врач отправил коллег на карантин, провел в больнице дезинфекцию и инициировал служебное расследование, — прокомментировали в пресс-службе минздрава.

По словам главного врача Брединской районной больницы, первые анализы на COVID-2019 у четы врачей были отрицательные. Сейчас они находятся в инфекционном боксе в первой горбольницы Магнитогорска с признаками ОРВИ.

Накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что у женщины-врача условно положительный диагноз. Точки над i расставит повторная сдача анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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