Социальная дистанция в Челябинске: какие существуют нормы и для чего необходима

31 Март 2020 2020-03-31T13:27:17+03:00

Горожан просят не приближаться друг к другу ближе чем на 1,5 и носить маски. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В период массовой самоизоляции в Челябинской области южноуральцев просят держать дистанцию по отношению друг к другу

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Прививка от коронавируса еще не создана, поэтому единственным надежным способом избежать заражения остается самоизоляция граждан. Во вторник, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому сесть под замок должны не только группы риска (то есть туристы после отпуска за границей, контактные с ними люди и пожилые), но и все южноуральцы.

Исключение составляют работники важных сфер, которые в эти дни продолжают трудиться. И отдельные жизненные ситуации.

При этом на время жесткого карантина южноуральцы обязаны соблюдать социальную дистанцию.

— Не следует приближаться друг к другу на расстояние менее 1,5 метров. Эту социальную дистанцию в Челябинске и в Челябинской области следует соблюдать в магазина, в аптеках, на улице и в общественном транспорте, за исключением такси, — предписал Алексей Текслер.

Это поможет остановить дальнейшее распространение вируса. Особенно, если на улицу выходить в маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU