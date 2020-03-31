2020-03-31T14:06:22+03:00
Общество

Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

Соблюдать режим самоизоляции в магазинах поможет разметка
Ирина ГОЛЛАЙ
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В супермаркетах лучше не приближаться друг к другу.В супермаркетах лучше не приближаться друг к другу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чтобы уменьшить контакты южноуральцев друг с другом, 31 марта глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о всеобщей самоизоляции жителей области. Выходить из дома разрешено только в исключительных случаях. При этом гражданам следует соблюдать социальную дистанцию — не приближаться к другим землякам на расстояние ближе полутора метров.

Если на улице разойтись легче, то в магазинах, в аптеках, которые продолжают работать, соблюдать дистанцию довольно сложно. Дабы облегчить жизнь сотрудникам торговых точек и уберечь посетителей от опасного сближения, в указе Текслера отдельный пункт посвящен обязательствам бизнесменов.

Предпринимателей просят нанести специальную разметку в торговых залах, а также установить особый режим допуска горожан в магазины.

Кстати, многие продуктовые супермаркеты города уже разметили зоны у кассовых аппаратов.

Остальное зависит от бдительности горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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