Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции
Чтобы уменьшить контакты южноуральцев друг с другом, 31 марта глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о всеобщей самоизоляции жителей области. Выходить из дома разрешено только в исключительных случаях. При этом гражданам следует соблюдать социальную дистанцию — не приближаться к другим землякам на расстояние ближе полутора метров.
Если на улице разойтись легче, то в магазинах, в аптеках, которые продолжают работать, соблюдать дистанцию довольно сложно. Дабы облегчить жизнь сотрудникам торговых точек и уберечь посетителей от опасного сближения, в указе Текслера отдельный пункт посвящен обязательствам бизнесменов.
Предпринимателей просят нанести специальную разметку в торговых залах, а также установить особый режим допуска горожан в магазины.
Кстати, многие продуктовые супермаркеты города уже разметили зоны у кассовых аппаратов.
Остальное зависит от бдительности горожан.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU