«Снимала защитные очки»: в минздраве Челябинской области прокомментировали заражение фельдшера коронавирусом
У фельдшера скорой помощи из Кизильского района заподозрили коронавирус после выезда к зараженным туристам. Диагноз пока официально не подтвержден, нужно дождаться результатов из новосибирской лаборатории. Сейчас медик находится в инфекционном отделении.
— Средства индивидуальной защиты были выданы в полном объеме, инструктаж и алгоритм действий работы с прилетающими гражданами из-за рубежа — известен. Фельдшер рассказала, что снимала защитные очки, при заполнении направления. О чем не проинформировала администрацию больницы, после приезда с вызова, — прокомментировали в областном минздраве.
Сотрудников и водителей скорой, контактировавших с фельдшером, отправили на самоизоляцию. У всех взяли анализы, выдали противовирусные препараты. Симптомов коронавируса у них нет.
В ведомстве успокоили жителей, что без медпомощи они не останутся. Уже сформирован новый штат сотрудников.
— Также в районе появилось четыре дополнительных пункта по оказанию неотложной помощи, — добавили в минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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