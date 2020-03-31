«Снимала защитные очки»: в минздраве Челябинской области прокомментировали заражение фельдшера коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T15:32:57+03:00

В районе уже сформирована новая бригада скорой помощи, которая будет выезжать к пациентам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как будет работать скорая, пока все сотрудники на изоляции

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У фельдшера скорой помощи из Кизильского района заподозрили коронавирус после выезда к зараженным туристам. Диагноз пока официально не подтвержден, нужно дождаться результатов из новосибирской лаборатории. Сейчас медик находится в инфекционном отделении.

— Средства индивидуальной защиты были выданы в полном объеме, инструктаж и алгоритм действий работы с прилетающими гражданами из-за рубежа — известен. Фельдшер рассказала, что снимала защитные очки, при заполнении направления. О чем не проинформировала администрацию больницы, после приезда с вызова, — прокомментировали в областном минздраве.

Сотрудников и водителей скорой, контактировавших с фельдшером, отправили на самоизоляцию. У всех взяли анализы, выдали противовирусные препараты. Симптомов коронавируса у них нет.

В ведомстве успокоили жителей, что без медпомощи они не останутся. Уже сформирован новый штат сотрудников.

— Также в районе появилось четыре дополнительных пункта по оказанию неотложной помощи, — добавили в минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU