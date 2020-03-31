2020-03-31T15:45:47+03:00
Общество

Режим работы транспорта в Челябинске в период самоизоляции: как будет работать

Рассказываем, о режиме работы транспорта в Челябинске в период самоизоляции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Большинство перевозчиков продолжат работать с ограничениямиБольшинство перевозчиков продолжат работать с ограничениямиФото: Андрей АБРАМОВ
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Сегодня, 31 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о всеобщей самоизоляции жителей региона. Выходить из дома разрешено только в исключительных случаях, таких как выход за продуктами или поездка на работу. Рассказываем, какой будет режимы работы транспорта в Челябинске в период самоизоляции.

Как отмечают в пресс-службе «ЧелябГЭТ», любителям трамваев и троллейбусов беспокоиться не о чем: транспорт продолжит курсировать, но с определенными ограничениями. В частности, в количестве составов.

— На период самоизоляции, работа маршрутов челябинского электротранспорта будет сокращена в обеденное время, примерно с 11.30 до 14.00. При этом в утренние и вечерние часы-пик электротранспорт продолжит работу в обычном режиме, — рассказали транспортники.

В городском управлении транспорта также добавили, что могут быть определенные перемены в расписании. Сейчас перевозчики готовят свои предложения по работе. Впрочем, некоторые маршруты всегда будут выезжать на линию. Это №1, 41, 45, 48 и 33.

Авто и ЖД вокзалы продолжают работать в штатном режиме, однако учреждения просят пассажиров уточнять информацию о поезде: из-за низкого спроса отменяют некоторые рейсы. Также недавно в поездах дальнего следования закрыли вагоны-рестораны, поэтому запасайтесь едой в дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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