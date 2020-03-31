Регистрация браков в Челябинске во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу в Челябинске и в Челябинской области полностью отменяется регистрация браков, а также разводы. Такое заявление во вторник, 31 марта, сделал Государственный комитет по делам ЗАГС региона.
— Временно приостановлена государственная регистрация заключения, а также расторжения браков. Тем, кто успел подать заявление, нужно изменить дату и согласовать новую с отделом ЗАГС, — говорится в официальном сообщение комитета.
На данный момент влюбленных просят рассмотреть даты после 1 июня 2020 года.
— В исключительных случаях, если изменить дату регистрации брака не представляется возможным, регистрация будет производиться без приглашенных, — добавляют чиновники.
За разъяснениями можно обратиться по телефонам горячей линии комитета: 8 (351) 264-25-48 и 8 (351) 266-64-96.
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ИСТОЧНИК KP.RU