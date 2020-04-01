2020-04-01T13:07:45+03:00
Общество

На границах Челябинской области работают усиленные посты ГИБДД

Гражданам напоминают о необходимости самоизоляции
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Останавливают и южноуральских водителей, и жителей других регионов. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской областиОстанавливают и южноуральских водителей, и жителей других регионов. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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Если на решили отправиться в другой регион во время режима всеобщей изоляции, то не удивляйтесь дополнительным постам ГИБДД на границах Челябинской области. Сотрудники ДПС будут предупреждать въезжающим и выезжающим гражданам о необходимости самоизоляции.

Усиленные посты работают на границах с Курганской, Оренбургской, Свердловской областей. Кроме того, на пограничных пунктах с Республикой Башкортостан также дежурят дополнительные сотрудники ГИБДД.

Выезжающим южноуральцам будут напоминать о необходимости самоизоляции. В то же время жителям других регионов будут рекомендовать вернуться домой, а также расскажут о важных мерах предосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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