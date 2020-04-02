Инстадива из Челябинска сделала маску из трусов

2 Апр 2020 2020-04-02T14:11:01+03:00

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Популярный блогер из Челябинска Наталья Краснова запустила флэшмоб среди своих подписчиков с тегом #дофигафешнмаска, на своей странице девушка выложил видео, в котором наглядно показала, как из трусов мужа можно сделать защиту, которая так необходима во время эпидемии.

— Надеваем трусы вашего маладово челавечка на голову и фоткаемся. На фоточке отмечаем меня и хэштег #дофигафешнмаска, — обратилась к своим подписчикам Наталья Краснова.

Пользователям понравилась шутка, на призыв они тоже ответили с юмором.

— Главное чтобы постиранные были, конечно, — комментирует видео одна из подписчиц.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770421" frameborder="0"></iframe> Видео-инструкция от Натальи Красновой. Видео: instagram.com/krasnovanatasha.

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ИСТОЧНИК KP.RU