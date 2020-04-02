Инстадива из Челябинска сделала маску из трусов
Популярный блогер из Челябинска Наталья Краснова запустила флэшмоб среди своих подписчиков с тегом #дофигафешнмаска, на своей странице девушка выложил видео, в котором наглядно показала, как из трусов мужа можно сделать защиту, которая так необходима во время эпидемии.
— Надеваем трусы вашего маладово челавечка на голову и фоткаемся. На фоточке отмечаем меня и хэштег #дофигафешнмаска, — обратилась к своим подписчикам Наталья Краснова.
Пользователям понравилась шутка, на призыв они тоже ответили с юмором.
— Главное чтобы постиранные были, конечно, — комментирует видео одна из подписчиц.
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Видео-инструкция от Натальи Красновой. Видео: instagram.com/krasnovanatasha.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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