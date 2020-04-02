2020-04-02T14:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Инстадива из Челябинска сделала маску из трусов

Девушка запустила флэшмоб и выложила видео-инструкцию
Ангелина ЗАКИРОВА
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Наталья Краснова запустила челлендж в рамках карантина из-за коронавирусаНаталья Краснова запустила челлендж в рамках карантина из-за коронавирусаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Популярный блогер из Челябинска Наталья Краснова запустила флэшмоб среди своих подписчиков с тегом #дофигафешнмаска, на своей странице девушка выложил видео, в котором наглядно показала, как из трусов мужа можно сделать защиту, которая так необходима во время эпидемии.

— Надеваем трусы вашего маладово челавечка на голову и фоткаемся. На фоточке отмечаем меня и хэштег #дофигафешнмаска, — обратилась к своим подписчикам Наталья Краснова.

Пользователям понравилась шутка, на призыв они тоже ответили с юмором.

— Главное чтобы постиранные были, конечно, — комментирует видео одна из подписчиц.

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Видео-инструкция от Натальи Красновой. Видео: instagram.com/krasnovanatasha.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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