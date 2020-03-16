2020-03-16T14:46:07+03:00
Общество

«Хороший семейный вечер получится»: Минздрав посоветовал челябинцам делать защитные маски самостоятельно

В Минздраве решили разнообразить досуг горожан
Ирина ФАДЮШИНААнгелина ЗАКИРОВА
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Челябинцам придется вспомнить уроки ОБЖ и сшить марлевую повязкуЧелябинцам придется вспомнить уроки ОБЖ и сшить марлевую повязкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из аптек Челябинска пропали медицинские маски, поэтому в Минздраве по Челябинской области посоветовали горожанам проверить свои запасы марли и ваты и сделать медицинские маски своими руками. С этой инициативой выступил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

— Давайте поднимем наши запасы марли дома, посмотрим в Интернете, как пошить маску. Это и занятие для ребенка, увлекательная игротерапия. На маске можно вышивку сделать, — рассказал Евгений Ванин. — Для себя, мамы, бабушки. Почему нет? Хороший семейный вечер получится.

Кстати, «Комсомолка» уже сделала инструкцию, как своими руками сшить марлевую повязку. Вот и занятие, для тех, кто находится на двухнедельном карантине.

Между тем, в региональном минздраве прокомментировали, что дефицит масок создан искусственно, в том числе теми, кто скупает их коробками на черный день.

— Федеральные власти дали распоряжение увеличить выпуск масок. Для медперсонала Челябинской области необходимы запас есть, — заверил Евгений Ванин.

Тем временем губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил председателю правительства России Михаилу Мишустину метод борьбы с дефицитом медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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