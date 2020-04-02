В Челябинской области сорвались торги на покупку медицинских масок

2 Апр 2020 2020-04-02T16:45:13+03:00

В минздраве отмечают, что дефицита в больницах нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На аукцион не заявился не один подрядчик

Изменить размер текста: A A

666 тысяч — именно столько медицинских масок должно было поступить в аптеки Челябинской области. Шесть торгов общей суммой в 13 миллионов рублей объявили еще 26 марта, но в итоге они сорвались.

2 апреля аукцион перешел в завершающую стадию, однако ни один подрядчик не заявился. По условиям контракта, цена одной повязки не должна была превышать 20 рублей.

Ранее в государственные аптечные пункты региона доставили 57 тысяч масок из Еманжелинска. При этом в минздраве отметили, что в больницах и других медучреждениях дефицита средств защиты пока нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU