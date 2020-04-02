В Челябинской области сорвались торги на покупку медицинских масок
666 тысяч — именно столько медицинских масок должно было поступить в аптеки Челябинской области. Шесть торгов общей суммой в 13 миллионов рублей объявили еще 26 марта, но в итоге они сорвались.
2 апреля аукцион перешел в завершающую стадию, однако ни один подрядчик не заявился. По условиям контракта, цена одной повязки не должна была превышать 20 рублей.
Ранее в государственные аптечные пункты региона доставили 57 тысяч масок из Еманжелинска. При этом в минздраве отметили, что в больницах и других медучреждениях дефицита средств защиты пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU