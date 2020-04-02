Прямо как в Италии: солисты Челябинской оперы устроили домашний концерт

2 Апр 2020 2020-04-02T19:03:19+03:00

Артисты решили развлечь граждан в период всеобщей изоляции. Фото: кадр из видео

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Коронавирус культуре не помеха: солисты Челябинского театра оперы и балета устроили настоящий балконный концерт. Арии оперетт специально подбирали для выступления.

К делу Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин и Андрей Сартаков подошли профессионально: перед непосредственно концертом, солисты репетировали дома, а на импровизированной сцене на балконе устанавливали аппаратуру и микрофоны.

— В течение получаса артисты исполняли песни советских композиторов и знаменитые произведения на итальянском языке. Музыкальный эксперимент собрал немало зрителей — челябинцы наслаждались концертом со своих балконов, — поделились в пресс-службе театра.

При этом, это не одноразовая акция. Солисты уже планируют следующий концерт, в программу которого также войдут многие известные арии.

Артисты Челябинской оперы дали концерт на балконе.Видео: Театр оперы и балета имени М. И. Глинки

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ИСТОЧНИК KP.RU