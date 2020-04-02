2020-04-02T19:03:19+03:00
Звезды

Прямо как в Италии: солисты Челябинской оперы устроили домашний концерт

Выступление пришлось проводить на балконе
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Артисты решили развлечь граждан в период всеобщей изоляции. Фото: кадр из видеоАртисты решили развлечь граждан в период всеобщей изоляции. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Коронавирус культуре не помеха: солисты Челябинского театра оперы и балета устроили настоящий балконный концерт. Арии оперетт специально подбирали для выступления.

К делу Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин и Андрей Сартаков подошли профессионально: перед непосредственно концертом, солисты репетировали дома, а на импровизированной сцене на балконе устанавливали аппаратуру и микрофоны.

— В течение получаса артисты исполняли песни советских композиторов и знаменитые произведения на итальянском языке. Музыкальный эксперимент собрал немало зрителей — челябинцы наслаждались концертом со своих балконов, — поделились в пресс-службе театра.

При этом, это не одноразовая акция. Солисты уже планируют следующий концерт, в программу которого также войдут многие известные арии.

Артисты Челябинской оперы дали концерт на балконе.Видео: Театр оперы и балета имени М. И. Глинки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По примеру итальянцев: жители Челябинска начали петь песни с балконов. Так горожане пытаются поднять настроение себе и другим в карантин (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске блокирующие вывоз мусора машины начнут эвакуировать
Прямо как в Италии: солисты Челябинской оперы устроили домашний концерт
Продление нерабочей недели в Челябинске: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции
В Челябинской области сорвались торги на покупку медицинских масок
Жители Челябинска массово перестали оплачивать услуги ЖКХ
Минобороны: Парад Победы пройдет вовремя
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: два случая в «запретке»
Закрытие въезда в Челябинскую область из-за коронавируса: на дорогах кордоны ДПС
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
Инстадива Наталья Краснова из Челябинска сделала маску из трусов
Автолюбителей напугали коридоры полицейских на дорогах Челябинска
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Челябинске магазин автозапчастей набрал заказов и закрылся на карантин
Режим всеобщей изоляции в Челябинске: вопросов по коронавирусу от горожан ждут операторы горячей линии
В России и в Челябинской области выявлены новые случаи заражения Covid-19
В аптеках Челябинска раскупили парацетамол
Жители Челябинска оценили реальную угрозу коронавируса
Супруги из Челябинска выкладывают в сеть бесплатные «видео-развивашки»
Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: кого еще заразил торговец мясом из Кизила
Ограничение продажи алкоголя в Челябинске в период карантина: могут ли ввести и для чего