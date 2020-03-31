2020-03-31T09:04:27+03:00
Общество

По примеру итальянцев: жители Челябинска начали петь песни с балконов

Так горожане пытаются поднять настроение себе и другим в карантин
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинцы оценили идею земляков, не исключено, что кто-то захочет повторить «концерт» во дворе.Челябинцы оценили идею земляков, не исключено, что кто-то захочет повторить «концерт» во дворе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жилой комплекс «Святогор», что в Калининском районе Челябинска, на карантине не скучает. По примеру итальянцев жители стали выходить на балкон и петь песни. «Репертуар» у челябинцев патриотичный.

— Сегодня была «Катюша»! Завтра будут «Журавли». Скоро устроим песенный батл, дом на дом! — написал на своей странице в «Фейсбуке» девелопер Денис Ни. Он опубликовал «концерт» в своем дворе.

В комментариях к видео пользователи хвалят земляков за то, что они остаются позитивными и заряжают положительными эмоциями других.

Челябинцы поют песни на балконах.Видео: Денис Ни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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