По примеру итальянцев: жители Челябинска начали петь песни с балконов
Жилой комплекс «Святогор», что в Калининском районе Челябинска, на карантине не скучает. По примеру итальянцев жители стали выходить на балкон и петь песни. «Репертуар» у челябинцев патриотичный.
— Сегодня была «Катюша»! Завтра будут «Журавли». Скоро устроим песенный батл, дом на дом! — написал на своей странице в «Фейсбуке» девелопер Денис Ни. Он опубликовал «концерт» в своем дворе.
В комментариях к видео пользователи хвалят земляков за то, что они остаются позитивными и заряжают положительными эмоциями других.
Челябинцы поют песни на балконах.Видео: Денис Ни
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ИСТОЧНИК KP.RU