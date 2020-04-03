Еще два штрафа за фейки о коронавирусе выписали в Челябинской области

3 Апр 2020 2020-04-03T10:46:55+03:00

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Полиция разоблачила еще два фейка в социальных сетях. Авторы сообщений наказаны — им придется заплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

35-летняя жительница Тракторозаводского района Челябинска разместила на своей личной странице недостоверную информацию о количестве заболевших коронавирусом. А 34-летний житель Магнитогорска выложил под одним сообщением в социальных сетях фото армейского автомобиля с автоматом на крыше и стоящих рядом сотрудников ДПС. Наш земляк написал, что снимок сделан на границе Самарской и Оренбургской областей.

— За распространение в СМИ и в сети Интернет заведомо недостоверной информации, которая создает угрозу общественному порядку, предусмотрены штрафы, — напоминают в полиции.

И призывают земляков верить только официальным источникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU