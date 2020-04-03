2020-04-03T10:21:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: статистика растет

Три человека пополнили статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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У некоторых заболевших наблюдается пневмонияУ некоторых заболевших наблюдается пневмонияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области. Диагноз подвержен у двоих. Еще один условно подтвержденный — туристка вернулась из Аргентины. Об этом сообщил на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Из всех диагностированных семь — без клинических проявлений, одна пневмония у подтвержденной. Три пневмонии у условно подтвержденных в средней степени, — рассказал глава региона.

По словам Алексей Теслера, в Брединском районе подтвердились два случая, в Кизильском районе, где разразился скандал из-за туристов, продававших мясо на рынке после отпуска, заболели пять человек. Среди них фельдшер и сотрудница банка. Больше всего случаев заболеваемости в Челябинске — 12. Два случая в Магнитогорске, по одному в Миассе и Златоусте.

Со следующей недели тестирование будет проходить в трех частных лабораториях «Инвитро» и «Лотоса». Они уже получили разрешения на работу с компонентами более высокого класса опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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