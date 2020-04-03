Ниточки ведут к биатлонному центру: в минстрое Челябинской области продолжаются обыски

3 Апр 2020 2020-04-03T12:50:11+03:00

Мы узнали, в чем подозревают замминистра Татьяну Антонову

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В министерстве строительства Челябинской области идет проверка документов. Пресс-служба ведомства дала официальный комментарий по визиту силовиков.

По данным собственных источников КП-Челябинск, чиновница задержана за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте.

— Проверка продолжается и в данный момент. Что касается задержания замминистра – начальника управления капитального строительства Минстроя Татьяны Антоновой, ведомство такой информацией не располагает. Сейчас на рабочем месте Татьяны Николаевны нет. В случае получения новой информации, сообщим её дополнительно, - прокомментировали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, следственного комитета, ФСБ и Росгвардии.

Ранее в следственном комитете рассказали, что возбуждено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма впечатляет — 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации.

Центр имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU