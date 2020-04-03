2020-04-03T11:34:24+03:00
Общество

Обыски в минстрое Челябинской области: задержана куратор скандальных строек

В чем подозревают замминистра
Ирина ФАДЮШИНА
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Татьяну Антонову подозревают в получении 2,2 млн взятки. Фото: google.ru/maps, minstroy74. Коллаж: Эдуард ФадюшинТатьяну Антонову подозревают в получении 2,2 млн взятки. Фото: google.ru/maps, minstroy74. Коллаж: Эдуард Фадюшин
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В пятницу, 3 марта, в министерство строительства Челябинской области нагрянули силовики. В нескольких отделах прошли обыски и выемка документов. Работали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, следственного комитета и ФСБ. На допрос в следственный комитет увезли замминистра Татьяну Антонову. Возбуждено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

— По данным следствия, подозреваемая в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР области Александр Скорик.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, а также проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления.

Татьяну Антонову курировала проекты строительства хирургического корпуса детской областной больницы, который рассорил защитников бора с родителями больных малышей и чиновниками, а также биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Последний возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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