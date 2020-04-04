Полицейские остановили вице-губернатора Ирину Гехт возле здания правительства Челябинской области

4 Апр 2020 2020-04-04T18:07:31+03:00

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Полицейские продолжают проверить, как жители Челябинска соблюдают режим обязательной самоизоляции. Стражи порядка проверяют как автомобилистов, так и пешеходов. Сегодня документы проверили и у первого вице-губернатора Ирины Гехт.

— Утро. По дороге на работу дважды была остановлена для проверки документов и обоснованности нахождения на улице. А еще семья сказала, что летом я без помидор, потому что не отпустила родителей в сад. Придется с этим что-то делать, — рассказала Ирина Гехт на своей странице в Facebook.

Массовые проверки прошли в центре городаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Момент проверки запечатлел фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев, который проходил мимо. Говорит, проверяли документы у всех подряд.

Напомним, с начла проверок в регионе было выявлено 204 нарушителя режима самоизоляции – это люди, которым выдали предписание о нахождении в режиме изоляции под медицинским наблюдением по месту проживания.

Полицейские проверяют документы и проводят беседы с горожанамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU