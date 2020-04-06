2020-04-06T12:26:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о первом выздоровевшем от коронавируса в Челябинской области: «У нас есть протоколы»

Ранее первый выздоровевший от коронавируса в Челябинской области высказал свою версию событий
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиФото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал заявление первого выздоровевшего от коронавируса в Челябинской области, который заявил, что не был болен вовсе.

— У нас есть протоколы лечения и анализов по всем случаям. Мы все это проводим за бюджетные средства. Это заявление ничем не аргументировано, — прокомментировал глава региона.

Ранее молодой человек заявил о нарушениях на своей странице в Instagram.

— Результаты своих анализов мы с моей девушкой не видели ни разу, как не видели ни одного нормативного документа, который предписывал нам принудительную госпитализацию и удержание в больнице, — рассказал молодой человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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