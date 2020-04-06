Первый выздоровевший от коронавируса в Челябинской области: «Результаты анализов не видели ни разу»

Первый зарегистрированный заболевший, он же — первый выздоровевший от коронавируса в Челябинской области заявил: все тесты, кроме первого, который он не видел в глаза, показали отрицательный результат.

— 19 марта в 7 утра нас принудительно госпитализировали: меня с предварительно положительным анализом, мою девушку как контактную со мной, несмотря на отрицательный анализ. При госпитализации мне сразу сделали повторный тест на заражение вирусом SARS-Cov-2 (штаммом коронавируса, вызывающий COVID-2019. — Прим. ред.), который, как выяснилось в дальнейшем, не подтвердил диагноз. Кроме того, оказались отрицательными и мои анализы от 29 и 31 марта и от 1 апреля. Также и у моей девушки. При этом выписали меня только 2 апреля, а не 30 марта как все подумали, — рассказал молодой человек на своей странице в Instagram.

По его словам, он вместе со своей девушкой выехал из королевства Андорра, где отдыхал на горнолыжном курорте, сразу после того, как соседняя Каталония объявила карантин. На следующий день после прилета, туристы решили сдать тесты на COVID-2019. При этом, как отмечает молодой человек, они не посещали никаких общественных мест и не отказывались от общения с врачами, несмотря на обратные заявления заместителя губернатора Ирины Гехт.

— Сдача анализа была организована по нашей инициативе, потому что мы не хотели посещать работу и общественные места до получения отрицательных результатов анализов, и это требовалось выяснить как можно быстрее, — утверждает он. — Результаты своих анализов мы с моей девушкой не видели ни разу, как не видели ни одного нормативного документа, который предписывал нам принудительную госпитализацию и удержание в больнице. Результаты анализов, один из которых предположительно показал у меня положительный результат, даже не фигурируют в выписном эпикризе, который я получил на руки. Их как будто даже не было.

Обновлено.

Ситуацию прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— У нас есть протоколы лечения и анализов по всем случаям. Мы все это проводим за бюджетные средства. Это заявление ничем не аргументировано, — заявил глава региона.

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