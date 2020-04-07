«Потеряю треть зарплаты, плюс налоги 60%»: хоккеист из Челябинска рассказал о карантине в НХЛ

7 Апр 2020 2020-04-07T18:47:20+03:00

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Почти во всех странах мира соревнования и турниры приостановлены на неопределенный срок. Причина одна — пандемия коронавируса. И в НХЛ, и в КХЛ тоже вынужденные каникулы. За океаном воспитанник «Трактора», а ныне — форвард клуба «Нью-Йорк Рейнждерс», самый высокооплачиваемый российский хоккеист в НХЛ Артемий Панарин в своем Instagram рассказал, как ему живется в Америке в режиме самоизоляции. О том, что магазины закрыты, везде пропускной режим… А еще поведал о деньгах. Точнее о снижении зарплат в НХЛ из-за приостановки регулярного чемпионата.

По словам Артемия, игроки потеряют почти 30% от зарплаты. Плюс к этому 59% — налог штату. Кроме того, Панарин отметил, что доходы игроков сократятся еще и в следующем сезоне.

— С нас возьмут очень большой налог, поскольку лига не заработает в том числе, и на остановке плей-офф, и эти остатки доберут с хоккеистов, таков бизнес и правила в НХЛ, — рассказал Панарин.

Артемий также заметил, что несладко придется и владельцам российских клубов: «Я не уверен, что в России вообще можно зарабатывать».

Хоккеист из Челябинска рассказал, сколько денег потеряют хоккеисты НХЛ.Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин провел прямой эфир в Инстаграме с шоуменом Станиславом Ярушиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU