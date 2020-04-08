Увы, это не фейк: общественников возмутила памятная доска живому чиновнику, написанная с грамматической ошибкой

8 Апр 2020 2020-04-08T10:59:19+03:00

Известно, что ее установили несколько лет назад

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Фото памятной доски вице-губернатору Олегу Климову, расположенной в Златоусте на улице Карла Маркса, 2, вызвало бурю эмоций пользователей сети и недоумение общественности.Фото выложил на своей странице в Фейсбуке краевед Юрий Латышев.

— Где все мы были в достаточно спокойном 2015-м (информацию по дате уточнили в мэрии Златоуста), что пропустили установку доски? — удивляются авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Краеведов, понятное дело, возмущает прижизненность и вид мемориала. Коллег по цеху журналистики больше коробит грамматическая ошибка. Не смущает ничего, похоже, только доблестную пожарную охрану. Интересно, кто те общественники, силами которых появился памятный знак, и будут ли комментарии из первых уст (без ложной скромности)?

Напомним, Олег Климов с 1997 года по январь 2005 года работал начальником Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Челябинской области. С 21 сентября 2019 года назначен заместителем Губернатора Челябинской области — Министром общественной безопасности Челябинской области. Воинское звание — генерал-майор.

ИСТОЧНИК KP.RU