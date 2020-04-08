2020-04-08T10:59:19+03:00
Общество

Увы, это не фейк: общественников возмутила памятная доска живому чиновнику, написанная с грамматической ошибкой

Известно, что ее установили несколько лет назад
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фото памятной доски вице-губернатору Олегу Климову, расположенной в Златоусте на улице Карла Маркса, 2, вызвало бурю эмоций пользователей сети и недоумение общественности.Фото выложил на своей странице в Фейсбуке краевед Юрий Латышев.

— Где все мы были в достаточно спокойном 2015-м (информацию по дате уточнили в мэрии Златоуста), что пропустили установку доски? — удивляются авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Краеведов, понятное дело, возмущает прижизненность и вид мемориала. Коллег по цеху журналистики больше коробит грамматическая ошибка. Не смущает ничего, похоже, только доблестную пожарную охрану. Интересно, кто те общественники, силами которых появился памятный знак, и будут ли комментарии из первых уст (без ложной скромности)?

Напомним, Олег Климов с 1997 года по январь 2005 года работал начальником Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Челябинской области. С 21 сентября 2019 года назначен заместителем Губернатора Челябинской области — Министром общественной безопасности Челябинской области. Воинское звание — генерал-майор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте
«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска
Увы, это не фейк: общественников возмутила памятная доска живому чиновнику, написанная с грамматической ошибкой
В Челябинске благоустроят 9 общественных пространств
Алексей Текслер о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса: «Закрытия границ не было и нет»
Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: кибермошенников стало в два раза больше
Смерть челябинца в пожаре заинтересовала Следственный комитет
Клиент ВТБ из Свердловской области стал двухмиллионным обладателем индивидуального инвестиционного счета в России
Мошенники в Челябинске: кого надо опасаться в период самоизоляции
Дистанционное обучение школьников в Челябинске, день третий: «Сетевой город» по-прежнему не работает
ЧМК модернизировал прокатный стан для выпуска арматуры
Площадки для мусора в Челябинской области стали рассадником инфекций
Живому вице-губернатору в Челябинской области повесили мемориальную доску
Тест на коронавирус у депутата Госдумы от Челябинской области вызвал сомнения
Челябинские боксеры доставляют еду ветеранам спорта
Жители Челябинской области пожаловались в УФАС на «золотые» лимоны и имбирь
В Челябинске резко потеплеет: прогноз погоды на 8 — 10 апреля
У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы
Марафон по квартире: мама из Челябинска бегает по 12 километров прямо в квартире
«Потеряю треть зарплаты, плюс налоги 60%»: хоккеист из Челябинска рассказал о карантине в НХЛ
Основатель алкосети из Челябинской области попал в список Forbes
Политолог рассказал, зачем Дональду Трампу американские компании на Луне
В Челябинске загорелась пятиэтажка
Не тратим деньги без необходимости: власти Челябинской области отменят некоторые выставки и форумы
Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов