Общественники подозревают в дефиците медицинских масок недобросовестных работников аптек
Власти Челябинской области запретили продажу масок вне аптечных пунктов. В унисон им действуют сайты объявлений, блокируя соответствующие предложения, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Цель запрета — остановить спекулянтов, которые уже достаточно нажились на всеобщей коронавирусной беде.
— Что происходит? Маски жертвуют региону миллионами, заказы поступают по линии госзакупок десятками тысяч, в аптеках же — все равно дефицит. Защитные средства выносят коробками под покровом ночи ради перепродажи и есть подозрение, что прямо со складов, — говорят авторы «Челябушки». — Это приводит к недостатку на прилавках, распространению товаров кустарного производства и ценовому беспределу (в частных аптеках торгуют несертифицированным товаром в стиле handmade по 200 рублей за штуку).
Вывод напрашивается сам собой: если масок в аптеках нет, не проще ли челябинцам делать их самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU