10 Апр 2020 2020-04-10T16:45:36+03:00

В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя Магнитогорска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

После смерти жителя Магнитогорска от пневмонии его семья оказалась в больнице. У сына и снохи — положительный анализ на коронавирус. У двоих отрицательный. Но ответ пришел еще не всем членам семьи. Напомним, что у самого скончавшегося мужчины анализ на коронавирус был отрицательный.

Тем временем, подъезд, в котором жил мужчина (ул. Жукова, 3), закрыли на карантин. Его продезинфицировали, а всем 45 соседям велели самоизолироваться и сдать анализы, сообщают в оперштабе.

Но это еще не все, кто попал в группу риска. Второй адрес — ул. Труда, 51. Там живет дочь умершего мужчины. Сейчас она также находится в больнице. Подъезд продезинфицировали по ее просьбе.

Житель Магнитогорска переслал в редакцию «Комсомолки» письмо от крупного предприятия, в котором всех сотрудников, живущих по этим адресам или рядом, не выходить на работу.

Ну и, конечно, в группе риска — все родственники, с которыми общалась семья. Круг контактных лиц устанавливают специалисты Роспотребнадзора. По предварительным данным, их уже около сотни.

Дочь умершего от пневмонии мужчины рассказала «Комсомолке» подробности случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксклюзив КП. Дочь умершего магнитогорца рассказала новые подробности после закрытия на карантин всего подъезда

Семью, попавшую в больницу с подозрением на коронавирус, обвинили в замалчивании (читать подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU