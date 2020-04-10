2020-04-10T16:45:36+03:00
Общество

В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя Магнитогорска

Информацию о них собирает Роспотребнадзор
Ирина КАРЕЛИНА
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В группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя МагнитогорскаВ группе риска по коронавирусу — около 100 человек, контактировавших с семьей умершего жителя МагнитогорскаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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После смерти жителя Магнитогорска от пневмонии его семья оказалась в больнице. У сына и снохи — положительный анализ на коронавирус. У двоих отрицательный. Но ответ пришел еще не всем членам семьи. Напомним, что у самого скончавшегося мужчины анализ на коронавирус был отрицательный.

Тем временем, подъезд, в котором жил мужчина (ул. Жукова, 3), закрыли на карантин. Его продезинфицировали, а всем 45 соседям велели самоизолироваться и сдать анализы, сообщают в оперштабе.

Но это еще не все, кто попал в группу риска. Второй адрес — ул. Труда, 51. Там живет дочь умершего мужчины. Сейчас она также находится в больнице. Подъезд продезинфицировали по ее просьбе.

Житель Магнитогорска переслал в редакцию «Комсомолки» письмо от крупного предприятия, в котором всех сотрудников, живущих по этим адресам или рядом, не выходить на работу.

Ну и, конечно, в группе риска — все родственники, с которыми общалась семья. Круг контактных лиц устанавливают специалисты Роспотребнадзора. По предварительным данным, их уже около сотни.

Дочь умершего от пневмонии мужчины рассказала «Комсомолке» подробности случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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