Ветеринар из Челябинска приютил медвежат-сирот
В приюте ветеринара из Челябинска Карена Даллакяна теперь живут трое медвежат. Косолапых доставили из Тюмени. Живой груз за 400 километров довезли волонтеры. Об этом южноуралец написал на личной странице в Facebook.
— Мишкам около двух месяцев и это два брата с сестрой. Малышей обнаружили местные жители поселка Ханты-Мансийского автономного округа — Югры истощенными от голода. По всей вероятности, браконьеры убили медведицу и оставили ее потомство на произвол судьбы, — сообщил Даллакян.
Пока что медвежата находятся в карантине. Ветеринар рассказал, что будет разрабатывать план по возвращению хищников в дикую природу. Напомним, экс-депутат возглавляет уникальный приют для диких животных «Спаси меня».
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ИСТОЧНИК KP.RU