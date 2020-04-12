2020-04-12T10:21:42+03:00
Общество

Ветеринар из Челябинска приютил медвежат-сирот

Зоозащитники хотят отпустить их на волю
Андрей АБРАМОВ
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Медвежат в Челябинск доставили из Тюмени.Медвежат в Челябинск доставили из Тюмени.Фото: Из личного архива героя публикации
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В приюте ветеринара из Челябинска Карена Даллакяна теперь живут трое медвежат. Косолапых доставили из Тюмени. Живой груз за 400 километров довезли волонтеры. Об этом южноуралец написал на личной странице в Facebook.

— Мишкам около двух месяцев и это два брата с сестрой. Малышей обнаружили местные жители поселка Ханты-Мансийского автономного округа — Югры истощенными от голода. По всей вероятности, браконьеры убили медведицу и оставили ее потомство на произвол судьбы, — сообщил Даллакян.

Пока что медвежата находятся в карантине. Ветеринар рассказал, что будет разрабатывать план по возвращению хищников в дикую природу. Напомним, экс-депутат возглавляет уникальный приют для диких животных «Спаси меня».

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане

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В Челябинск ветврачу Карену Даллакяну привезли истощенных медвежат.

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Сегодня в зооприюте «Спаси меня» живет несколько десятков живых душ — хищников, копытных, птиц. Они калеки и не могут сами о себе позаботиться. Ежедневно эту кричащую, пищащую, урчащую компанию нужно кормить, лечить, выхаживать. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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