Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года: новых случаев нет

12 Апр 2020 2020-04-12T08:58:26+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года: новых подтвержденных диагнозов нет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Челябинской области на 12 апреля 2020 года подтверждены 42 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. За минувшие сутки подтвержденных случаев инфекции не прибавилось.

— Двенадцать из подтвержденных ранее выписаны. Итого на госпитализации остаются 30 человек: Челябинск — 10, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 6, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2, Аша — 1, Снежинск — 2, — сообщили в Минздраве.

Кроме того, в Челябинской области есть девять условно подтвержденных случаев. На 12 апреля добавилось трое новых. Диагнозы этих пациентов еще предстоит подтвердить в новосибирской лаборатории «Вектор».

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года. Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

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К сожалению, коронавирус выходных не признает. Нынешняя суббота принесла грустные вести: лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила еще шесть случаев заражения. Теперь в Челябинской области 42 жертвы COVID-19, большая часть из них живут в Челябинске. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU