Коронавирус в Челябинске, последние новости на 12 апреля 2020 года: бунт парикмахеров и платья из подушек

К сожалению, коронавирус выходных не признает. Нынешняя суббота принесла грустные вести: лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила еще шесть случаев заражения. Теперь в Челябинской области 42 жертвы COVID-19, большая часть из них живут в Челябинске.

— Сейчас в больницах остается 31 южноуралец: десять человек из Челябинска, пять из Кизильского района, шесть из Магнитогорска, один из Златоуста, четверо из поселка Бреды, один из Аши и по двое из Верхнеуральска и Снежинска. Одиннадцать человек пролечились и выписаны домой, — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

Уже сегодня статистика может продолжить рост: ответ из «Вектора» ждут еще шесть человек — все они получили предварительно положительные результаты анализов местных лабораторий.

В соседней Курганской области заболевших пока единицы. Но губернатор Зауралья Вадим Шумков ужесточил режим самоизоляции граждан — введены электронные пропуска.

— Введенные ограничения соблюдают далеко не все. Поэтому мы вводим цифровую систему учета передвижений граждан, — заявил губернатор.

Для жителей области предусмотрено девять причин законного выхода на улицу. Даже если вы собираетесь выбросить мусор, нужно получить пропуск. Для этого человек должен отправить СМС на специальный номер и указать цель выхода из дома.

В Челябинске и в Челябинской области самоизоляция строится на доверии. Полиция патрулирует улицы. Контроль усилен: за порядком в Челябинске следят 400 полицейских. Правда, штрафуют пока только тех, кто получил предписание Роспотребнадзора и обязан оставаться дома в течение двух недель. С остальными проводят профилактические беседы. А они зачастую не действенны.

— Вчера во дворе под окнами группа молодежи орала до часу ночи. И никакой полиции! — жалуется читатель КП-Челябинск на нашем сайте. — Очередной вечер настал. Половина девятого. Опять собралась молодежь и орет под окнами. И где эти 400 полицейских?

А между тем, в субботу проверили даже челябинских рыбаков. Со льда Шершней выгнали 30 человек. И дело не только в коронавирусе. Они рискуют провалиться под лед, который уже вовсю тает.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

В социальных сетях запустили флешмоб парикмахеры. Цирюльники из Челябинска складывают стихи и просят Текслера разрешить им работать с соблюдением гигиенических мер. Накануне, в пятницу, губернатор сказал, что обдумает этот вопрос в выходные. А простые челябинцы соревнуются в социальных сетях в изготовлении коктейльных платьев из одеял и подушек. Если мастерить что-то самому лень, обязательно загляните на странички других участников флешмоба — получается очень весело и красиво.

И, по возможности, оставайтесь дома. Сегодня вирус находят даже у тех, кто не выезжал за границу и не контактировал с приезжающими оттуда людьми. Шансы заразиться в магазине, на улице резко выросли.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на 12 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очень горько! Что делать, если свадьбу перенесли из-за коронавируса (пять действенных советов)

Организатор свадеб из Челябинска рассказала, как сохранить нервы, бюджет и все-таки пожениться (подробнее).

«Не выходи из комнаты»: челябинские фотографы перешли на онлайн-фотосессии из-за режима самоизоляции

Смотрим, что из этого получается (красивые фото здесь).

Стал ли чище воздух в Челябинске после снижения потока транспорта в режиме всеобщей самоизоляции

Мы сравнили данные официальных властей и экоактивистов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953