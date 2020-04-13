Челябинск может потерять 2 млрд рублей из-за коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T12:15:21+03:00

Городской бюджет может потерять 2 млрд рублей за год Фото: Иван МАКЕЕВ

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Сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании замглавы Челябинска по экономике Олег Извеков рассказал, сколько может потерять бюджет города из-за коронавируса и режима повышенной готовности.

По пессимистическому сценарию город потеряет 2 млрд рублей за 2020 год из-за ограничительных и антикризисных мер, принятых во время эпидемии. Оптимистический сценарий предполагает потери около 800 млн рублей.

Как считает Олег Извеков, ситуация в городе сейчас развивается по оптимистичному сценарию. Тем не менее, замглавы города по экономике отметил, что по каждому варианту событий прорабатывается план действий.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинской области приняли ряд антикризисных мер, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU