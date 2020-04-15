В Челябинской области полицейские будут составлять административные протоколы за нарушение самоизоляции
Правительство России утвердило перечень лиц, имеющих право составлять административные протоколы. В главном управлении МВД по Челябинской области предупреждают граждан о том, что полицейские будут собирать административные материалы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ).
— За данное нарушение законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, — сообщили ГУ МВД Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU