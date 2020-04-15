2020-04-15T06:10:06+03:00
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В Челябинской области полицейские будут составлять административные протоколы за нарушение самоизоляции

Нарушителей оштрафуют на 30 тыс. рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Правительство России утвердило перечень лиц, имеющих право составлять административные протоколы. В главном управлении МВД по Челябинской области предупреждают граждан о том, что полицейские будут собирать административные материалы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ).

— За данное нарушение законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, — сообщили ГУ МВД Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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