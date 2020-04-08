Как работает полиция в Челябинске при коронавирусе: за что накажут и какие документы нужны

Полицейские патрули в Челябинске проверяют, как горожане соблюдают режим самоизоляции. На днях стражи порядка попросили предъявить документы первого вице-губернатора Ирину Гехт и перепугали чемпионку России по горному бегу Наталью Нещерет, которая вышла на «подпольную пробежку». Разбираемся, как работает полиция в Челябинске при коронавирусе и нужно ли иметь разрешение при выходе на улицу.

Почему на улицах города стало больше патрулей?

— Мы проводим профилактические беседы с гражданами, призываем без необходимости не покидать свои дома, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Благодарим тех, кто поддерживает самоизоляцию.

Пока с горожанами проводятся профилактические беседыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Какие документы иметь при себе?

Водители обязаны иметь при себе права и другие документы на авто. Четкого требования закона носить с собой паспорт нет, однако полицейские настоятельно рекомендуют иметь при себе документ. Ведь в случае, если личность установить не удастся, придется ехать в отделение. Поэтому во избежание недоразумений, берите с собой паспорт.

Что проверяет полиция?

В первую очередь — нет ли вас в списке нарушителей карантина. Речь идет о людях, которые прибыли из заграницы и под роспись получили распоряжение Роспотребнадзора изолироваться на 14 дней. Заодно могут пробить, не числится ли за вами других «грехов».

Водители, как и в обычное время, должны иметь при себе права и все документы на автоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как доказать, что я иду в магазин или аптеку?

Никак. Вам должны поверить на слово. Спокойно объясните, в какой магазин вы идете и выслушайте напоминание о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Если я живу не по прописке.

Такое встречается довольно часто, но списка необходимых документов на этот случай нет. Если вы боитесь, что будут неприятности, сделайте копию договора аренды (если живете на съемной квартире) или документа о праве собственности (если у вас несколько квартир).

Полицейских экипировали в маскиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нужна ли справка от работодателя?

Четкого образца справки нет. Они носят рекомендательный характер. На всякий случай сделайте.

Я отошел от дома дальше, чем 100 метров. Меня накажут?

До недавнего времени штрафы выписывали только тем, кто нарушил обязательный 14-дневный карантин. Размер наказания устанавливает суд.

За нарушение самоизоляции штрафы пока выписывают выборочно. Уже создан прецедент, когда оштрафовали «некарантинщика» в Челябинской области, но там были явные нарушения. Житель Магнитогорска в час ночи поехал кататься на мотоцикле, да еще и подшофе.

Если вас остановили, объясните, почему вам пришлось уйти так далеко. Например, в ближайшей аптеке нет нужного лекарства. Кстати, наши коллеги КП-Красноярск опубликовали шаблон объяснительной. Но в Челябинской области такого правила нет.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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КОММЕНТАРИЙ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (выступление о 6 апреля):

— У нас есть несколько статей КоАП в настоящий момент. Сейчас только по статье 6.3 ведется наказание жителей и предъявление соответствующих протоколов стороны полиции. По статье 20.6.1 мы пока никого не наказывали. На самом деле и по 6.3 можно это делать весьма эффективно, там похожие правонарушения. И мы это активно делаем.

Сегодня наказание происходит только тем, кто нарушает режим изоляции, тем, кто получил постановления Роспотребнадзора. Но тем не менее в режиме настоятельной требовательности сегодня сотрудники полиции (мы такой формат с ними проговорили) взаимодействуют с гражданами.

Пока мы исходим из того, что граждане должны быть сознательными. Но, если мы увидим, что эта ситуация не улучшается, мы будем наказывать людей. У нас соответствующие уполномоченные структуры по этому поводу есть. И по 6.3 мы все моменты утрясаем, но есть понимание, что и по этой статье можно праздношатающихся, которые не могут объяснить цели нахождения на улице, наказывать.

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