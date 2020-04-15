«Букет из конфет и рыбы»: челябинцы остались без живых цветов из-за коронавируса
Закрытие международных границ из-за коронавируса привело к дефициту цветов. В этом месяце в Челябинскую область не завезли ни одного живого цветка, южноуральцам предложили сделать на праздник хендмейд букеты.
— Но отчаиваться не стоит: праздник всегда можно организовать. И украсить жизнь можно букетами не из срезов роз и хризантем, а из конфет, фруктов и даже сухой рыбы, не поздно вспомнить и бумажные цветы, которыми украшались первомайские демонстрации советского времени, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.
С начала года в области завезли более 900 тыс. срезов цветов и горшочках растений, главные поставщики региона: Москва и Екатеринбург.
В Челябинске не занимаются выращиванием цветов в промышленных масштабах, поэтому неизвестно, будут ли традиционные гвоздики на 9 мая или нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU