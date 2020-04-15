Челябинск попал в антирейтинг по самоизоляции
Челябинцы продолжают выходить на улицу
«Яндекс Карты» показывают индекс самоизоляции
Изменить размер текста:
Индекс самоизоляции в Челябинске показывает 2,6 баллов, то есть «на улице много людей». Среди всех городов миллионщиков в южноуральской столице люди чаще всего выходят на улицу, нарушая режим повышенной готовности. Обгоняют Челябинск только Новосибирск (2,1 балла) и Красноярск (2,4).
Напомним, с этой недели полицейские будут выписывать административные протоколы за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности. Горожанам грозит штраф до 30 тыс. рублей.
Ранее губернатор сообщил, что за два дня в регионе уже составлено 69 протоколов.
ИСТОЧНИК KP.RU