Челябинск попал в антирейтинг по самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T11:00:12+03:00

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Индекс самоизоляции в Челябинске показывает 2,6 баллов, то есть «на улице много людей». Среди всех городов миллионщиков в южноуральской столице люди чаще всего выходят на улицу, нарушая режим повышенной готовности. Обгоняют Челябинск только Новосибирск (2,1 балла) и Красноярск (2,4).

Напомним, с этой недели полицейские будут выписывать административные протоколы за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности. Горожанам грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор сообщил, что за два дня в регионе уже составлено 69 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU