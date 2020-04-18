2020-04-18T11:15:58+03:00
Общество

Жителей Челябинска призывают не посещать храмы в Пасху

Пасхальные службы будут транслировать в прямом эфире
Валентина ВАГАНОВА
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Радио «Комсомольская Правда» (95,3 FM) будет вести прямую трансляцию из Свято-Симеоновского кафедрального собора.Радио «Комсомольская Правда» (95,3 FM) будет вести прямую трансляцию из Свято-Симеоновского кафедрального собора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Православные верующие готовятся к празднованию Воскресения Христова. Однако в этом году пасхальное богослужение пройдет в прямом эфире из-за пандемии. Челябинцев призывают воздержаться от посещения храмов и встретить праздник дома.

— Уже неоднократно я обращался к православным христианам с просьбой оставаться дома, молиться дома. Вновь прошу: дорогие мои! Священники будут совершать богослужения в православных храмах, вам же надлежит остаться дома, — обратился к верующим Митрополит Григорий.

С аналогичным обращением к жителям обратилась глава Челябинска Наталья Котова.

— Дорогие челябинцы. Понимаю, что для многих дорог и важен этот светлый праздник, а у многих семей есть традиция принимать участие в Пасхальном богослужении. Но я очень прошу вас остаться дома, чтобы как можно быстрее было остановлено распространение вируса и сняты все ограничительные меры. Остаться дома — это самое важное, что может сделать каждый из вас сейчас, чтобы обезопасить себя и своих близких.

НА ЗАМЕТКУ

Где смотреть прямую трансляцию из Свято-Симеоновского кафедрального собора:

— радио «Комсомольская Правда» 95,3 FM в Челябинске (89,8 FM — в Миассе. 89,3 FM — в Златоусте).

— региональные телеканалы ОТВ, 31 канал, Ural 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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