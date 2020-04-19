2020-04-19T15:01:43+03:00
Общество

Пасхальное чудо: в Челябинске искалеченный львенок прошел первые 15 метров

Симбу вынесли погреться на солнышке, а он начал шагать [видео]
Инна КУМЕЙКО
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Еще месяц назад шансы выжить у Симбы были 50:50Еще месяц назад шансы выжить у Симбы были 50:50Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В воскресенье, 19 апреля, в челябинском приюте для диких животных «Спаси меня!» львенок Симба сделал первые шаги. И не два-три, а прошел, опираясь на все четыре лапы, метров 15! Еще три недели назад ветврач Карен Даллакян, вывезший искалеченного фотографом-живодером Симбу из Дагестана, оценивал его шансы выжить как 50/50. А сейчас малыш, вихляясь, но ходит!

Львенок Симба в Челябинске начал самостоятельно ходить.

— Чудо, настоящее пасхальное чудо! Мы вынесли львенка на пеленке на улицу, на припек: витамин Д ему очень нужен. А он пошел, — поделился радостью с корреспондентом КП-Челябинск Карен Даллакян. — Зарастают пролежни на суставах задних искалеченных лап. Сейчас каждый солнечный денек на Симба будет проводить на улице.

Малыш набирает мышечную массу. Перед отправкой из Дагестана самолетом львенок с клетью весил 37 кг. При этом, вес транспортной тары — около 8 кг. Сейчас львенок весит 42 кг.

Первые шаги львенка Симбы в челябинском приюте.

— После операции исчезла вздутость живота. Растет, вытягивась, позвоночник. Симба поправился вширь. Аппетит зверский, но пока держим его на диете. Козье молоко, мясо индейки, иногда — говядина. Уплетает все моментально. Самое страшное позади, лечимся, — улыбается Карен.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане

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ИСТОЧНИК KP.RU

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