Студенты ЮУрГУ получат соцпомощь в период пандемии

20 Апр 2020 2020-04-20T06:36:30+03:00

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С финансовой стороной пандемии коронавируса столкнулись даже студенты. В некоторых семьях ежемесячный доход резко сократился, так что учащиеся и их родители оказались в непростом материальном положении. Южно-Уральский государственный университет отслеживает эту ситуацию в онлайн-режиме, чтобы оказать соцпомощь каждому студенту, который может на нее претендовать.

Ограничительные меры, принятые на территории Челябинской области, сказываются на финансовом благополучии не только в бизнесе, но и в семьях рядовых южноуральцев. Материальное положение работников, недополучивших зарплату, вынужденных уйти в отпуск или вовсе проститься с должностью, ухудшилось. Эта ситуация сказалась и на студентах: часть зависимых от родителей учащихся столкнулась с финансовыми трудностями.

На такие негативные последствия пандемии коронавируса обратили внимание в Южно-Уральском государственном университете. Руководство вуза приняло решение как можно скорее оказать социальную поддержку студентам, в том числе тем, кто ранее не получал финансовую помощь.

— Законодательством жестко регламентируются случаи выплат материальной помощи, так что вуз не может вводить собственные правила. Но мы понимаем, что в текущих условиях материальное положение студентов и их родителей могло измениться. Поэтому проводим анкетирование, чтобы узнать реальную ситуацию в семьях учащихся. Тем, кто может претендовать на финансовую помощь, доносим эту информацию, — рассказал проректор по внеучебной работе и молодежной политике ЮУрГУ Вячеслав Бурматов.

Фото: Олег Игошин

Чтобы студенты и работники вуза не нарушали режим самоизоляции, данные собирают в онлайн-режиме — через анкету, размещенную в группе «Профсоюзная организация ЮУрГУ» в социальной сети «Вконтакте». Если доход в семье студента теперь не превышает прожиточного минимума на каждого члена семьи, вуз готов выплачивать социальную стипендию. Студенту нужно только отправить на электронную почту (profcomsusu74@gmail.com) соответствующее заявление на имя ректора, скан паспорта и справку из соцзащиты. Ее тоже можно получить дистанционно. Подробную информацию о справке можно получить в управлении соцзащиты по месту жительства.

— Если студент по какой-то причине не может получить справку из соцзащиты, то он не может претендовать на социальную стипендию. Но мы понимаем, что иногда эти выплаты — единственный источник дохода учащихся. Поэтому мы предусмотрели возможность предоставления материальной помощи. Ее окажут студентам, которые уже получали социальную стипендию, но временно не могут продлить этот процесс. Студенты будут обеспечены материальной поддержкой, пока в регионе не закончатся ограничительные меры и не появится возможность оформить справку о государственной социальной помощи. На материальную помощь документы пока не принимаются, поскольку не согласованы дистанционные процедуры. Но если удаленную форму работы продлят, мы готовы оперативно реагировать на ситуацию и выполнять все процессы в дистанционном режиме», — пояснил заместитель председателя профкома ЮУрГУ Геннадий Буданов.

Студенты получили право оформить социальную стипендию в электронном виде благодаря приказу министерства науки и высшего образования РФ.

В ЮУрГУ отметили, что меры соцподдержки востребованы учащимися. Количество обращений в профсоюзную организацию выросло за последние недели. Студенты хотят понять, на что могут рассчитывать, а начисление социальной стипендии спасает многих в непростой период пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU