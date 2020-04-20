2020-04-20T12:16:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Челябинская область по числу зараженных COVID-19 догоняет Россию

Индекс самоизоляции в миллионном городе — один из самых низких среди мегаполисов
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По числу зараженных регион догоняет средероссийский уровеь.По числу зараженных регион догоняет средероссийский уровеь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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— Ммы видим, что прирост заболеваемости в регионе выходит на среднероссийский уровень. Динамика серьезная, и мы прогнозируем ее сохранение. Обращаю внимание на соблюдение режима самоизоляции, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.

Новые случаи дают «семейные» очаги (около 50% диагнозов). Провоцирует распространение контакт с прибывшими из других регионов.

В аэропорту и на ж/д вокзале проверяют пассажиров из Москвы, Петербурга. За выходные у них выявлено шесть случаев COVID-19. Пять — благодаря тестированию в аэропорту.

Но, несмотря на угрозу пандемии, уровень самоизоляции в Челябинске очень низкий. Сервис Яндекса демонстрирует 1,8 баллов из пяти возможных. Нам все нипочем!

— Ужесточение мер режима возможно. Готова система выдачи и проверки пропусков. В случае необходимости она будет введена. Мы ищем баланс между предупреждением распространения инфекции, качеством жизни людей и поддержкой экономики, — сказал Текслер.

Он напомнил, что другие регионы пропуска вводят. Правда, совсем удачных случаев нет.

Напомним, в регионе подтверждено 97 диагнозов COVID-19 (плюс 14 новых случаев за сутки). 35 человек выздоровели и выписаны. В больницах остается 61 человек, трое — на ИВЛ. Скончался онкобольной с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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