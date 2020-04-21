Медицинские маски для яиц сшила семья из Челябинской области
Пасхальные яйца в нарисованных медицинских масках стали трендом в этом году. Но некоторые пошли дальше...
— В воскресенье ко мне в гости приходил мой школьный друг со своей женой похристосоваться. Подарили вот такое креативно-актуальное яйцо! — похвастался в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Андрей Нипейпиво.
Мужчина опубликовал фото подарка. Яйцо и правда удивительное — в медицинской маске. Да не в нарисованной, а самой настоящей, только миниатюрной. Гости-рукодельники смастерили маску для пасхального яйца своими руками.
Впрочем, не всем понравилась идея.
— Уже даже пасхальные яйца превращаются в предмет массовой истерии и насмешки. Для чего? — возмутилась в комментариях Юлия Шманева.
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Смотрим самые необычные работы (фото здесь)
ИСТОЧНИК KP.RU