Медицинские маски для яиц сшила семья из Челябинской области

21 Апр 2020 2020-04-21T04:03:35+03:00

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Пасхальные яйца в нарисованных медицинских масках стали трендом в этом году. Но некоторые пошли дальше...

— В воскресенье ко мне в гости приходил мой школьный друг со своей женой похристосоваться. Подарили вот такое креативно-актуальное яйцо! — похвастался в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Андрей Нипейпиво.

Мужчина опубликовал фото подарка. Яйцо и правда удивительное — в медицинской маске. Да не в нарисованной, а самой настоящей, только миниатюрной. Гости-рукодельники смастерили маску для пасхального яйца своими руками.

Впрочем, не всем понравилась идея.

— Уже даже пасхальные яйца превращаются в предмет массовой истерии и насмешки. Для чего? — возмутилась в комментариях Юлия Шманева.

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Смотрим самые необычные работы (фото здесь)

ИСТОЧНИК KP.RU