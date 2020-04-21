Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе у начальника госпиталя

21 Апр 2020 2020-04-21T10:41:49+03:00

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В Чебаркуле на 30 тысяч оштрафовали 32-летнего жителя за фейковый комментарий во ВКонтакте. Он утверждал, что начальник военного госпиталя заражен коронавирусом.

— В отношении мужчины составлен протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». На заседании в Чебаркульском мировом суде он свою признал, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Такой комментарий оставил чебаркулец.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение фейковой информации в СМИ и интернете предусмотрены серьезные штрафы: для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч, на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч.

На прошлой неделе оштрафовали за фейк еще одну жительницу Чебаркуля. Она написала в соцсетях, что в крупные города вводятся войска для подавления «голодных бунтов», хотя ничего подобного не было.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 апреля 2020 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU