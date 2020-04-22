«Давайте помянем дома»: жители Челябинской области призывают не ездить на кладбища в родительский день

22 Апр 2020 2020-04-22T05:55:06+03:00

Жители Челябинской области призывают не ездить на кладбища в родительский день Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Родительский день, или Радоница, в этом году выпадает на 28 апреля. Так как из-за коронавируса в Челябинской области введен всеобщий режим обязательной самоизоляции, выезжать на кладбища нельзя. Они работают только для погребения. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Однако, в соцсетях стали появляться посты от южноуральцев с вопросами типа «Кто уже ездил на кладбище, подскажите, правда ли там штрафуют на 5 тыс. руб.?» Жители Магнитогорска отвечают, что при подъезде к кладбищу останавливают сотрудники ДПС, проверяют документы, но штрафов пока никому не выписали. Возможно, ближе к 28 апреля ситуация изменится.

— Народ, давайте помянем дома. Всем умершим родным и близким — царствие небесное, а нам — здоровья.. Просто надо пережить эту напасть, — обратилась к интернет-пользователям в группе ВК «Черное&Белое Магнитогорск» Елена Старкова.

И многие ее поддержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU