Посещение кладбищ в Челябинске в период самоизоляции: кому разрешено
Челябинцам запретили посещение кладбищ в период самоизоляции.
— Кладбища работают только для погребения, — сообщил губернатор Алексей Текслер.
Губернатор напомнил, что во время режима самоизоляции стоит воздержаться от посещения церквей на Пасху — для верующих организуют трансляции в Интернете.
Поп-блогер Владимир Панарин рассказал, как сидит на изоляции и как работают храмы в период карантина
— У светских властей нет возможности закрыть церковь. Это — зона ответственности Челябинской митрополии, — уточнил губернатор.
Отметим, что многие конфессии уже закрыли свои храмы, чтобы прихожане не заразились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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