Посещение кладбищ в Челябинске в период самоизоляции: кому разрешено

15 Апр 2020 2020-04-15T09:40:09+03:00

На кладбище можно только для похорон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В церкви тоже лучше не ходить

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Челябинцам запретили посещение кладбищ в период самоизоляции.

— Кладбища работают только для погребения, — сообщил губернатор Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что во время режима самоизоляции стоит воздержаться от посещения церквей на Пасху — для верующих организуют трансляции в Интернете.

Поп-блогер Владимир Панарин рассказал, как сидит на изоляции и как работают храмы в период карантина 00:00 00:00

— У светских властей нет возможности закрыть церковь. Это — зона ответственности Челябинской митрополии, — уточнил губернатор.

Отметим, что многие конфессии уже закрыли свои храмы, чтобы прихожане не заразились.

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ИСТОЧНИК KP.RU