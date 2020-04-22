2020-04-22T07:35:23+03:00
Общество

Грозят доложить в Роспотребнадзор: жителям Челябинска навязывают обработку квартир от коронавируса

Сколько дезинфекторы просят за свои услуги
Ирина КАРЕЛИНА
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Ушлые предприниматели навязывают дезинфекцию под видом обязательной процедуры. Фото: Алена ПерфильеваУшлые предприниматели навязывают дезинфекцию под видом обязательной процедуры. Фото: Алена Перфильева
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Жители Челябинска предупреждают друг друга в соцсетях: по подъездам ходят люди в защитной одежде и масках, впаривают платную дезинфекцию квартир.

— Сегодня приходили аж сразу 18 человек. Я, конечно, не впустила. Может, это мошенники. У нас никто не болеет. Я и сама все мою хлоркой, — написала в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК Алена Перфильева.

Челябинцы опасаются, что эти дезинфекторы сменили лжегазовщиков, воспользовавшись более актуальной проблемой.

— Может, только типа дезинфекция, а на самом деле просто вода за деньги, — комментирует Яна Гетманская.

— Или вообще заходят в дом под предлогом того, что надо продезинфицировать. Один отвлекает, а второй ворует, — написал Кирилл Кот.

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Другая челябинка рассказала, как действуют эти ребята в защитных костюмах, и сколько просят за свои услуги.

— Пришли такие двое к моим родителям пенсионерам. Напели им, что в их доме во втором подъезде выявлен больной с коронавирусом, и типа проводится обработка квартир, — пишет Виктория Панарина. — Говорят: подъезд мы бесплатно обрабатываем, а квартиру платно: 1400 руб. за каждую комнату. Мама моя им ответила: «У меня две комнаты, я вам три тысячи отдам, а кушать я на что буду?» На что ей девушка сказала: «Мы вас уговаривать не будем, но имейте ввиду, что данные об обработке мы передаем в Роспотребнадзор, и нам придется сообщить, что такая-то квартира не обработана». Мама ответила: «Сообщайте, до свидания». Вот так решили на пенсионерах деньги сделать.

Конечно же, никаких данных о платной обработке квартир в Роспотребнадзор не подается. Это лишь уловка, чтобы навязать свои услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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