«История дикая. Не хочется такое внукам рассказывать»: хоккеист из Магнитогорска Евгений Малкин о пандемии коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T20:21:36+03:00

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Хоккеист из Челябинской области Евгений Малкин, уже почти полтора десятка лет играющий за «Питтсбург», поделился своими мыслями и опытом самоизоляции во время онлайн пресс-конференции НХЛ.

Он рассказал, что сейчас с семьей живет в своем доме в Майами. Тренируется на балконе и беговой дорожке. А еще правильно питается, чтобы не набрать лишних кило.

— Знаю, что многие не слушаются. Выходят на улицу, чтобы друзей увидеть, проводят время на шашлыках. Это неправильно. Нужно оставаться дома, слушать врачей. Очень хочется, чтобы быстрее все кончилось, чтобы мы выдохнули уже и вернулись к привычной жизни, отметил хоккеист.

Также Малкин высказывал удивление, что и в США сложно купить маски и дезинфицирующие средства.

— История дикая. Не хочется такое внукам рассказывать. Надеюсь, это больше никогда не повторится. Самое смешное, когда люди скупают туалетную бумагу. В истории была не одна пандемия, люди как-то справлялись без телефонов и интернета. Наверное, в таком случае больше бы гулял, учился бы готовить, — рассказал Евгений Малкин.

Напомним, США лидирует по числу больных коронавирусом в мире — почти 800 тысяч человек (более 42 тысяч человеке умерло, более 72 тысяч — выздоровело). В России на сегодняшний день зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В Челябинской области COVID-19 заражено 107 человек. Из них 38 выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU