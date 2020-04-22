2020-04-21T21:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 22 апреля 2020 года: 34 туриста вернулись из Турции, горожане наплевали на самоизоляцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 22 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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На улицах Челябинска многолюдно, будто и нет никакого режима самоизоляцииНа улицах Челябинска многолюдно, будто и нет никакого режима самоизоляцииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По информации на 6 часов утра 22 апреля коронавирус в Челябинской в области поразил уже 107 человек. Вчерашний день принес 10 новых случаев. Сейчас лечатся 68 человек. 38 уже выздоровели.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции — это семья из Таджикистана, давно осевшая в Магнитогорске. Заболели не только их родственники, но и соседи. Всего семь человек.

А в Златоусте заболели коронавирусом двое врачей. Они заразились от пациентов с пневмонией.

— Это недоработка фельдшера скорой и реанимационной медсестры, несоблюдение мер безопасности, — высказалась первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Юрист Александр Щербинин о штрафах за нарушение самоизоляции

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Вчера, 21 апреля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет с туристами из Турции. На борту — в том числе 34 южноуральца. Их автобусами доставили в челябинский санаторий «Изумруд». Там они проведут 14 дней на карантине.

Тем временем индекс уровня самоизоляции от Яндекса демонстрирует, что Челябинск скатился до последнего 15-го места среди городов-миллионников. Во вторник, 21 апреля, погода была чудесной, и горожане, и до того не очень ответственные в плане соблюдения режима, наплевали на самоизоляцию. На улицах было полно людей, в особенности детворы.

Очередного любителя хайпа оштрафовали на 30 тыс. руб. за фейк о коронавирусе в Челябинской области. Это 32-летний житель Чебаркуля. Он написал в ВК, что начальник военного госпиталя заражен коронавирусом, что ложь.

Детский психолог о дистанционном обучении

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Сегодня ровно месяц с начала дистанционной учебы школьников из-за коронавируса в Челябинске. Ирина Гехт заявила, что в школы ученики могут вернуться уже в мае. Особенно это касается старшеклассников. Но окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Однако, пока дети учатся дома, в электронных дневниках уже появились первые двойки.

— Это недопустимо. Мы в этот период не ставим двойки. Мы помогаем ребенку удержаться, не откатиться назад, — заявила заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 22 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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