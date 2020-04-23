2020-04-23T13:27:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области отдел полиции закрыли на карантин по коронавирусу

На помощь стражам порядка отправили коллег из других районов
Ангелина ЗАКИРОВА
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Полицейские находятся под наблюдением врачейПолицейские находятся под наблюдением врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Миассе отдел полиции «Южный» закрыли на карантин по коронавирусу. Сейчас за состоянием сотрудников следят врачи.

— В настоящее время полицейские находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУ МВД области по месту пребывания. В административном здании отдела полиции специализированными службами проведены дезинфекционные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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Почему целое отделение закрыли на карантин в пресс-службе не сообщают, дескать официальную причину назовут завтра, 24 апреля. По слухам, один из сотрудников заразился COVID-19, поэтому всех полицейских отправили на самоизоляцию.

Пока полицейские «Южного» не могут следить за порядком в городе, им на замену отправили коллег из других муниципалитетов региона.

— Служебная нагрузка временно распределена на личный состав ОМВД по Миассу и отдела полиции «Северный», — добавили в пресс-службе МВД Челябинской области. — Оперативная обстановка на территории городского округа остается стабильной и находится под контролем сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, в Челябинской области зарегистрировано рекордное количество зараженных за день. Всего за сутки это число новых выявленных случаев выросло в шесть раз: 22 апреля выявлено девять новых случаев, а 23 апреля уже 57.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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