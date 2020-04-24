2020-04-24T05:04:41+03:00
Общество

Болоньезе для врачей: рестораны бесплатно кормят медиков, сражающихся с коронавирусом в Челябинске

Горячие ужины доставляют прямо в больницу
Ирина КАРЕЛИНА
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Ужин для врачей: куриный суп с фасолью и овощами, запеканка из трески с картофелем. Фото: ресторан Gong.Ужин для врачей: куриный суп с фасолью и овощами, запеканка из трески с картофелем. Фото: ресторан Gong.
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Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался ресторанный бизнес из-за коронавируса, желание помогать другим оказалось сильнее. Напомним, в начале апреля «Макдональдс» и «Бургер Кинг» в Челябинской области объявили: кормим врачей скорой помощи бесплатно. Но не одни они позаботились о медиках.

— С просьбой помочь организовать бесплатное питание для врачей ко мне обратились ребята из доставки морских деликатесов Delicates74, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск ресторанный блогер Азат Сапармамедов. — Они сами не могли это сделать в Челябинске чисто физически, так как недавно переехали в Москву. Кстати, там они также кормят врачей. Я договорился с рестораном Gong, разработали меню. И вот с 19 апреля доставляем ужины докторам, которые сейчас борются с коронавирусом.

Ресторанный блогер Азат Сапармамедов привез ужины для инфекционистов ГБ №8 Челябинска. Фото: из личного архива героев материала.

Ресторанный блогер Азат Сапармамедов привез ужины для инфекционистов ГБ №8 Челябинска. Фото: из личного архива героев материала.

SeaFood Лавка Delicates74 выделила деньги и свою службу доставки, повара ресторана Gong готовят еду, а Азат организует и контролирует эту акцию. Каждый вечер доставляют около 25 бесплатных ужинов для ночной смены инфекционистов челябинской горбольницы №8. Это суп и второе. Например, щи и паста болоньезе, харчо и курица с гречкой, куриный суп и запеченная треска с овощами.

— Врачи очень довольны, благодарят. Многие работают сутками и дольше. Поэтому наши горячие ужины очень кстати. Ищем неравнодушных рестораторов, желающих присоединиться к этой акции. Есть еще две больницы, которые хотелось бы поддержать, плюс дневная смена врачей не закрыта, — говорит Азат.

Добро заразительно, и вчера к акции присоединалась неравнодушная челябинка Елена. Она напекла для врачей самого разного вкусного хлеба (на фото).

Ужины доставляют в специальных контейнерах, сохраняющих температуру.

Ужины доставляют в специальных контейнерах, сохраняющих температуру.

А как персонал ресторана отнесся к акции?

— Спасибо команде поваров под руководством шеф-повара Артема Бугра. Наши сотрудники — люди думающие и сопереживающие. И мы не в первый раз участвуем в благотворительных акциях, — говорит генеральный директор ресторана китайской кухни Gong Татьяна Старовойтова.

— Что сейчас с бизнесом? Можно ли на одной только доставке хотя бы выйти в ноль?

— Не удается выйти в ноль. То, что мы сейчас делаем, — это только возможность обеспечить наших сотрудников рабочими местами. Ведь мы как одна семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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