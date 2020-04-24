Болоньезе для врачей: рестораны бесплатно кормят медиков, сражающихся с коронавирусом в Челябинске
Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался ресторанный бизнес из-за коронавируса, желание помогать другим оказалось сильнее. Напомним, в начале апреля «Макдональдс» и «Бургер Кинг» в Челябинской области объявили: кормим врачей скорой помощи бесплатно. Но не одни они позаботились о медиках.
— С просьбой помочь организовать бесплатное питание для врачей ко мне обратились ребята из доставки морских деликатесов Delicates74, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск ресторанный блогер Азат Сапармамедов. — Они сами не могли это сделать в Челябинске чисто физически, так как недавно переехали в Москву. Кстати, там они также кормят врачей. Я договорился с рестораном Gong, разработали меню. И вот с 19 апреля доставляем ужины докторам, которые сейчас борются с коронавирусом.
Ресторанный блогер Азат Сапармамедов привез ужины для инфекционистов ГБ №8 Челябинска. Фото: из личного архива героев материала.
SeaFood Лавка Delicates74 выделила деньги и свою службу доставки, повара ресторана Gong готовят еду, а Азат организует и контролирует эту акцию. Каждый вечер доставляют около 25 бесплатных ужинов для ночной смены инфекционистов челябинской горбольницы №8. Это суп и второе. Например, щи и паста болоньезе, харчо и курица с гречкой, куриный суп и запеченная треска с овощами.
— Врачи очень довольны, благодарят. Многие работают сутками и дольше. Поэтому наши горячие ужины очень кстати. Ищем неравнодушных рестораторов, желающих присоединиться к этой акции. Есть еще две больницы, которые хотелось бы поддержать, плюс дневная смена врачей не закрыта, — говорит Азат.
Добро заразительно, и вчера к акции присоединалась неравнодушная челябинка Елена. Она напекла для врачей самого разного вкусного хлеба (на фото).
Ужины доставляют в специальных контейнерах, сохраняющих температуру.
А как персонал ресторана отнесся к акции?
— Спасибо команде поваров под руководством шеф-повара Артема Бугра. Наши сотрудники — люди думающие и сопереживающие. И мы не в первый раз участвуем в благотворительных акциях, — говорит генеральный директор ресторана китайской кухни Gong Татьяна Старовойтова.
— Что сейчас с бизнесом? Можно ли на одной только доставке хотя бы выйти в ноль?
— Не удается выйти в ноль. То, что мы сейчас делаем, — это только возможность обеспечить наших сотрудников рабочими местами. Ведь мы как одна семья.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»