Популярные сети фастфуда бесплатно накормят врачей в Челябинске

4 Апр 2020 2020-04-04T14:06:50+03:00

Кто может получить бургер или картошку фри

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Две популярных сети быстрого питания пообещали накормить бесплатно челябинских врачей. Для этого медик должен быть в форменной одежде или предъявить подтверждающий документ.

— Так мировые сети благодарят докторов за самоотверженный и нелегкий труд, - рассказал начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Из-за пандемии коронавируса большая нагрузка легла на медперсонал. На сегодняшний день в Челябинске COVID-2019 подтвержден у 13 человек, еще двое — условно подтвержденные.

Чтобы остановить опасную болезнь до 19 апреля продлен режим всеобщей самоизоляции. Тем не менее город готов к худшему сценарию — больницу №2 в Ленинском районе, которую уже назвали челябинской «Коммунаркой» перепрофилировали для работы с больными коронавирусом. Не обошлось без скандала – оказалось, что в палатах из удобств только ведро-унитаз, да и то одно на двоих. Как прокомментировали это в правительстве, — в нашем материале.

Между тем, губернатор Алексей Текслер пообещал доплаты медработникам и создать фонд помощи тем, кто потерял работу из-за сложившейся ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU