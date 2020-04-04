2020-04-04T14:06:50+03:00
Общество

Популярные сети фастфуда бесплатно накормят врачей в Челябинске

Кто может получить бургер или картошку фри
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Фото: Мэрские новости/t.meФото: Мэрские новости/t.me
Изменить размер текста:

Две популярных сети быстрого питания пообещали накормить бесплатно челябинских врачей. Для этого медик должен быть в форменной одежде или предъявить подтверждающий документ.

— Так мировые сети благодарят докторов за самоотверженный и нелегкий труд, - рассказал начальник городского управления информационной политики Владимир Сафонов.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Из-за пандемии коронавируса большая нагрузка легла на медперсонал. На сегодняшний день в Челябинске COVID-2019 подтвержден у 13 человек, еще двое — условно подтвержденные.

Чтобы остановить опасную болезнь до 19 апреля продлен режим всеобщей самоизоляции. Тем не менее город готов к худшему сценарию — больницу №2 в Ленинском районе, которую уже назвали челябинской «Коммунаркой» перепрофилировали для работы с больными коронавирусом. Не обошлось без скандала – оказалось, что в палатах из удобств только ведро-унитаз, да и то одно на двоих. Как прокомментировали это в правительстве, — в нашем материале.

Между тем, губернатор Алексей Текслер пообещал доплаты медработникам и создать фонд помощи тем, кто потерял работу из-за сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека
Популярные сети фастфуда бесплатно накормят врачей в Челябинске
Для жителей Челябинской области, оставшихся без работы из-за коронавируса, создадут фонд помощи
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Запомните эту дату, друзья!»
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: три подтвержденных диагноза
«Не хотела идти на мировую»: в Челябинской области насильник убил свою жертву спустя два года
Как будет работать транспорт в период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020: отмена дневных рейсов
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Челябинске 2020: какие предприятия получат и на какой период
В Челябинске вернули автобус №33 Училище — ЖД Вокзал
Дефицитный продукт: жители Магнитогорска жалуются на дорогие лимоны
Митрополит Григорий отправился на машине в крестный ход по Челябинску
В Челябинской области появится служба психологической поддержки для самоизолировавшихся
«Должен рассказать все как на исповеди»: бывший мэр Челябинска заключил досудебное соглашение
Волонтеры в Челябинске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо
Не горюй на карантине: Челябинские полицейские записали видеоролик для жителей на самоизоляции
Челябинские турбазы продолжают нарушать режим самоизоляции
Дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске, восстановят за счет регионального бюджета
В Челябинской области шипуны и кликуны присматривают места для гнезд
Какие улицы обработают в Челябинске от коронавируса 4 апреля
ЧМК изготовил металлопрокат для строительства коронавирусных медцентров
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами